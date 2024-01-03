اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بطولكرم والخليل

دارت اشتباكات في الخليل وطولكرم بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال التي أعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة وفرضت حظر التجوال فيه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اقتحامات واسعة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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ودارت اشتباكات في الخليل وطولكرم بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال التي أعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة وفرضت حظر التجوال فيه.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم، من الجهتين الجنوبية والغربية، بعشرات الآليات العسكرية.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص وألقت قنابل محلية الصنع "أكواع" تجاه آليات الاحتلال العسكرية.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على مستشفيات مدينة طولكرم، بينما توجهت عدة آليات أخرى إلى مخيم نور شمس للاجئين.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدة أبنية داخل ومحيط مخيم نور شمس، تزامنًا مع اشتباكات مسلحة على أطراف المخيم.

ودمرت جرافات الاحتلال شوارع مخيم نور شمس، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة.

وهدمت جرافات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد مراد الباشا في ضاحية ذنابة شرق المدينة في طريقها إلى المخيم، فيما انتشر جنود الاحتلال في حي الرشيد بالضاحية بمحاذاة المخيم.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية البلدية ودوار التحرير في مدينة الخليل، واعتقلت شابا في منطقة ضاحية البلدية، كما اعتقلت القوات شابا من بلدة دورا، في أعقاب اقتحامها البلدة وتفتيش منزل عائلته.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة من عدة محاور، حيث اقتحمت قوة للاحتلال مكونة من 15 آلية عسكرية انطلقت من معسكر الاحتلال في بلدة حوارة.

وتمركزت القوات المقتحمة في منطقة المخفية بنابلس، وقامت بإرجاع مركبات الفلسطينيين التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت، بعد ايقافه على حاجز لجنود الاحتلال قرب نابلس.

وفي محافظة القدس، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.