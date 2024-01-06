الأردن وفرنسا ينفذان عملية إنزال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

ذكرت الرئاسة الفرنسية ان "الحمولة الإنسانية والصحية" كانت موضبة في رزم وتم إلقاؤها بنظام يسمح بتوجيه الطرود لتهبط في مناطق آمنة على مسافة هي الأقرب من الهدف، المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة أن فرنسا والأردن ألقتا سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة، حيث يفتقر 2,4 مليون نسمة إلى كل شيء بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ماكرون على حسابه على موقع "إكس": "لا يزال الوضع الإنساني حرجا في غزة. وفي أوضاع صعبة قامت فرنسا والأردن بإلقاء المساعدات جوا للسكان ومن يساعدونهم".

بحسب الإليزيه تم تنفيذ عملية الإنزال ليل الخميس - الجمعة بواسطة طائرتي شحن عسكريتين من طراز سي-130 إحداهما فرنسية والأخرى أردنية "مع فرق مختلطة من الأردن وفرنسا في كلتا الطائرتين".

وذكرت الرئاسة الفرنسية ان "الحمولة الإنسانية والصحية" كانت موضبة في رزم وتم إلقاؤها بنظام يسمح بتوجيه الطرود لتهبط في مناطق آمنة على مسافة هي الأقرب من الهدف، المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه "العملية معقدة" وقد تمت "بتعاون وثيق وتنسيق مع سلاح الجو الأردني وتكللت بالنجاح".

وقال قصر الإليزيه إنه تم إلقاء نحو سبعة أطنان من البضائع، متحدثا عن "سابقة" منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

مما يذكر أن الحرب تسببت بدمار هائل وكارثة إنسانية في قطاع غزة الذي باتت تهدده المجاعة وخرجت فيه معظم المستشفيات عن الخدمة.

ويواجه سكان قطاع غزة الذين نزح 85% منهم وفقا للأمم المتحدة، نقصا خطيرا في الغذاء والماء والوقود والدواء.

ورغم قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية الى القطاع، لا يزال عدد محدود من شاحنات المساعدات يدخل غزة.