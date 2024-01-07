أونروا: "الضغط على سكّان غزّة هائل"

وأكد المسؤول الأممي، أن "الضغط على سكان غزة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحملون هذه الظروف القاسية، دون غذاء ومأوى ومياه وأي من وسائل الراحة الأساسية"...

قالت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (أونروا)، الأحد، إنّ "الضغط على سكّان غزّة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحمّلون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "سي إن إنّ" الأمريكيّة، مع سكوت أندرسون، نائب مدير عمليّات غزّة بالوكالة الأمميّة، ونشرت الأخيرة فحواها على منصّة "إكس".

وأضاف أندرسون، أنّ "الوضع أصبح صعبًا جدًّا، لاسيّما أنّنا في فصل الشتاء، ومعظم السكّان يعيشون في خيام".

وأردف أنّ "غزّة تحوّلت إلى مدينة الخيام، ويبذل سكّانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".

وأكّد المسؤول الأمميّ، أنّ "الضغط على سكّان غزّة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحمّلون هذه الظروف القاسية، دون غذاء ومأوى ومياه وأيّ من وسائل الراحة الأساسيّة".

والأسبوع الماضي، قال المفوّض العامّ لوكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، إنّ سكّان غزّة يتعرّضون لـ"عقاب جماعيّ" في ظلّ شحّ المساعدات الإنسانيّة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصّة اكس، الخميس، حول الوضع في قطاع غزّة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيليّة.

ويشنّ الجيش الإسرائيليّ، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت حتّى الأحد 22 ألفًا و835 قتيلًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة وكارثة إنسانيّة غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتّحدة.