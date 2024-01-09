اقتحامات واعتقالات وإصابات باشتباكات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم، وبلدتي عنبتا وكفر اللبد شرقي المدينة، وكذلك مدينة نابلس ومدينة رام الله، حيث دارت اشتباكات بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات في مناطق بطولكرم ونابلس ورام الله أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم، وبلدتي عنبتا وكفر اللبد شرقي المدينة، وكذلك مدينة نابلس ومدينة رام الله، حيث دارت اشتباكات بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال.

في محافظة طولكرم، اقتحمت تعزيزات عسكرية إسرائيلية طولكرم برفقة جرافات، وأعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف، وأوقفت عددا منها وفتشتها، فيما انتشر قناصة الاحتلال في عدة أبنية بمحيط مخيم طولكرم.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيم طولكرم، واستهدفوها بعبوات متفجرة وعمليات إطلاق نار.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وبيت ليد شرقي طولكرم، وسط إطلاق نار وعمليات تمشيط وتفتيش.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان مقتضب: "تعاملت طواقم جمعية الهلال الأحمر مع 9 إصابات بالشظايا نتيجة قصف منزل في مخيم طولكرم، ومن بينها إصابة تم احتجازها من قبل الجيش ومن ثم تم الإفراج عنها وتم نقلها إلى المستشفى".

وجاء اقتحام طولكرم بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة إسرائيلية في ضاحية اكتابا بالمدينة، استشهد على إثرها ثلاثة شبان وهم: يوسف الخولي، وعاهد رجب، وطارق شاهين.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة بني نعيم، وداهمت منزل الأسير محمد مناصرة المعتقل مع نجله منذ أسبوعين.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير بحثا عن نجله الآخر، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب في محتويات المنزل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بني نعيم، في حين صادر جنود الاحتلال 3 مركبات لفلسطينيين في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر، وأجرت عمليات تفتيش في منازل وأراضي الفلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية قرية عطارة، وتمركزت في محيط منزل المعتقل مريد عطاري، الذي اعتقلته الإثنين.

وشهدت عدة بلدات في محافظة جنين اقتحامات ومداهمة لمنازل الفلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات في عدد منها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى سيلة الظهر، ويعبد، وعرابة، ونزلة زيد، وطورة، وبير الباشا، وجلبون، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة.

واندلعت مواجهات في بلدة عرابة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية، وقرية مادما جنوب نابلس.