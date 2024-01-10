فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
10/01/2024 - 19:06

الصحة العالميّة تلغي سادس مهمّة مساعدات لغزة بسبب مخاوف أمنيّة

قال المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة، نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة، فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 كانون الأول/ ديسمبر.

الصحة العالميّة تلغي سادس مهمّة مساعدات لغزة بسبب مخاوف أمنيّة

(Getty Images)

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة لقطاع غزة، اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف أمنية وذلك في سادس عملية إلغاء من نوعها خلال أسبوعين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة، نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة، فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف، إن "القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات، يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين.

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ودعا "إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء من أن سكان غزة يواجهون "خطرا جسيما"، متحدثًا عن انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.


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