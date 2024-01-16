اتفاق بين إسرائيل وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

قال الأنصاري، إن "الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في مصر على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

أعلنت قطر مساء اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، لا سيما إلى المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.

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جاء ذلك في إعلان رسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، بالتعاون بين قطر وفرنسا.

وقال الأنصاري، إن "الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في مصر على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

وأكد "استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن "نقاشات مكثفة وجادة للغاية تجري في قطر بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى".

وأضاف "نستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق لإدخال أدوية إلى قطاع غزة والأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس".

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو آنذاك، أن "رئيس الموساد، دافيد برنياع، قاد خطوة مقابل قطر من أجلها أن تسمح بإدخال الأدوية إلى المختطفين المحتجزين لدى حماس في غزة".

واعتبر أن "ذلك يأتي جزءا من نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لقطاع غزة، ومن المزمع أن يتم إدخال الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن "الاتفاق يتضمن إدخال أدوية مخصصة لأمراض وإصابات الأسرى وبعضها منقذة للحياة".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "قطر هي من أقنعت حماس على الموافقة على الاتفاق، والذي بموجبه ستقوم إسرائيل بإدخال أدوية كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

ووفقا لما أورد موقع "واينت" الإلكتروني، فإن الأدوية سيتم إدخالها إلى الأسرى الإسرائيليين بواسطة الصليب الأحمر، على أن يتم ذلك ضمن مساعدات إنسانية للقطاع ومن ضمنها الأدوية.