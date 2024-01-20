الأمم المتحدة: مليون امرأة نازحة في غزة

أشار تقرير الأمم المتحدة إلى استشهاد اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم في الحرب الإسرائيلية.

قالت الأمم المتحدة اليوم السبت إن عدد النساء النازحات يبلغ مليونا من أصل 1.9 مليون شخص تركوا أماكنهم من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير عن بيانات النساء والفتيات في غزة، أن 1.9 مليونا من أصل 2.3 مليون شخص في غزة نزحوا من أماكن سكنهم.

وأوضح التقرير أن من بين النازحين حوالي مليون امرأة وفتاة.

وأشار إلى استشهاد اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم في الحرب الإسرائيلية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية تسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.