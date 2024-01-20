106 أيام من الحرب على غزة: الحصيلة ترتفع إلى 24,927 شهيدا و62,388 مصابا

تتواصل المعارك والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في محاور التوغل خصوصا في جنوب قطاع غزة

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 24,927 شهيدا و62,388 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت.

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وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ106، حيث تتواصل الغارات والقصف على المناطق والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين مخلفة تزايدا في حصيلة الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

وتتواصل المعارك والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في محاور التوغل خصوصا في جنوب قطاع غزة.

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