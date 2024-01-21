تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات في الضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وخلال المداهمات اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث عاثت بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عارورة قضاء رام الله، واعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت يزن سهيل والجريح هيثم صالح بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون، واعتقلت كل الأسرى المحررين: ماجد وحسين وبشار نعيرات ومحمد أسامة الشيب بعد اقتحام منازلهم.

وتصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة ميثلون، كما استهدف مقاومون آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مردا شمال سلفيت، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أجرت تحقيقا واستجوابا لعدد من الشبان، دون التبليغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من مدينة نابلس، حيث اقتحمت القوات شارع عمان في المدينة وحاصرت إحدى البنايات، وكذلك منطقة خلة العامود، وشارع الحرية وأحياء عدة من المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال جهاد وإياد العكة خلال اقتحام حي خلة العامود بنابلس، كما اعتقلت القوات عمر أبو شوشة من شارع عمان بالمدينة.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت القوات الأسير المحرر مؤمن منصور من المخيم، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما وداهمت عشرات المنازل واستجوبت قاطنيها.