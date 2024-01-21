هنية يجري محادثات في تركيا بشأن صفقة التبادل مع إسرائيل

ذكرت المصادر أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مسائل مثل إقرار وقف إطلاق نار في غزة بأسرع ما يمكن، وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحل الدولتين من أجل سلام دائم".

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تركيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها هنية، تناولت صفقة تبادل أسرى جديدة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتعود آخر محادثات بين هنية وفيدان إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر وجرت خلال اتصال هاتفي.

وذكرت المصادر أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مسائل مثل إقرار وقف إطلاق نار في غزة بأسرع ما يمكن، وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحل الدولتين من أجل سلام دائم".

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة للقيام بوساطة، لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه إذ اتهم إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، واعتبر حماس مجموعة "مقاتلين من أجل الحرية"، وليست منظمة "إرهابية" كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتولت قطر ومصر حتى الآن إجراء المحادثات.

وخطفت حركة حماس والفصائل خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر، نحو 250 شخصا ونقلوا إلى قطاع غزة، حيث لا يزال 132 منهم محتجزين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة أعلنت من الهدف منها القضاء على حماس واستعادة المختطفين الإسرائيليين بدون صفقة تبادل، بيد أن إسرائيل فشلت بتحقيق أهداف الحرب المعلنة التي خلفت 24927 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.