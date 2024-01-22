تخللتها مواجهات وإصابات: اقتحامات واعتقالات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، فيما اعتقلت القوات المقتحمة عددا من الشبان، بعد مداهمة عشرات المنازل.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، والخليل، وأريحا وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين في محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار واعتقلت حسن أكرم زغموت، وإسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في حي كفر سابا وحي شريم وشارع النفق ودوار الداخلية، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت الشابين شريف تيسير فراج ومعاذ زيد.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على المسن غالب الحوتري بعد مداهمة منزله في قلقيلية، وأصابوه بجروح ورضوض.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد محمد أبو البهاء، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في بلدة بيتونيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدات المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير والطيبة، شرق رام الله، وسيرت آليات العسكرية في شوارعها.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال حي سطح مرحبا ومنطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وأُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة كفر عين قرب رام الله.

وذكر شهود عيان، أن عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت ريما، ودير غسانة، وكفر عين، والنبي صالح، وقراوة بني زيد، شمال غرب رام الله.

إلى ذلك، أصيب شابان، في ساعات متأخرة من الليل، برصاص قوات الاحتلال في طولكرم والخليل.

واقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال ضاحية شويكة شمالي طولكرم، وانتشرت في شوارعها وأحيائها، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة، ما أدى لإصابة شاب بجروح في الظهر، ونقل إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.

وفي محافظة الخليل، أصيب شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم العروب، وتنفيذها حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في تصريح مقتضب إن طواقمها تعاملت مع إصابة بشظايا الرصاص الحي باليدين في مخيم العروب.

وفي محافظة جنين، أصيب 3 شبان، جراء تعرضهم للاعتداء من جنود الاحتلال في بلدة يعبد.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشابين ايهاب بسام تركمان وفارس تركمان بعد احتجازهما في منطقة البعاجوة جنوبي بلدة يعبد، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، وتم تحويل الاصابات إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

وأكد مستشفى ابن سينا وصول ثلاث إصابات بحالة مستقرة نتيجة الاعتداء جيش الاحتلال عليها بالضرب في يعبد.

واقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال البلدة في ساعات الليل، من الجهتين الجنوبية والغربية، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهمت عددا من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش.