إسرائيل تعزل مستشفى "ناصر" بخانيونس 

وزارة الصحة في بيان: الاحتلال يعرض حياة المرضى والنازحين داخل المجمع الطبي للخطر || هناك صعوبة في نقل الحالات الخطيرة من المستشفى بسبب القصف المتواصل.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي عزل مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط صعوبة في نقل الحالات الخطيرة منها، بسبب القصف المتواصل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب: "الاحتلال الاسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي ويعرض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر".

وتابع: "الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له، نتيجة القصف المتواصل".

ومنذ الإثنين، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية بمدينة خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري أحرزته آلياته.

ولأكثر من مرة، أعربت الوزارة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع المستشفيات الواقعة شمالي قطاع غزة، بدءا من استهداف محيطها وصولا إلى قصفها المباشر ومحاصرتها واعتقال من فيها، مع مستشفيات جنوب القطاع.

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع "حماس" مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.