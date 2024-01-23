الحرب على غزة: معارك ضارية في خانوينس وارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 556

يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في خانيونس، تخللتها شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية واستهداف النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، يومها الـ 109، حيث احتدمت المعارك والاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور القتال في منطقة خانيونس.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل21 ضابطا وجنديا من الجيش الإسرائيلي خلال المعارك وتفجير مبنى في جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 556 منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، منهم 221 قتيلا منذ الاجتياح البري، جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في خانيونس، تخللتها شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية واستهداف النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25,295 شهيدا، و63 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.