حماس: تصريحات إسرائيل ضد قطر تعكس عرقلتها تبادل الأسرى

شدّد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو، على أن "التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الصهيوني الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن التصريحات الأخيرة لقادة إسرائيل ضد قطر "تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو، في بيان، إن الحركة "تستنكر استهداف قادة الاحتلال لدولة قطر الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر".

وأكد أن "قطر تقوم بدورها السياسي النشط لوقف العدوان على شعبنا وتحقيق إنجاز في ملف التبادل (الأسرى)".

وشدّد على أن "التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الصهيوني الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

وزعم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، في منشور على منصة "إكس"، أن "قطر دولة تدعم الإرهاب وتموله. هي راعية حماس وهي مسؤولة بدرجة كبيرة عن المذبحة التي ارتكبتها حماس بحق المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف أن "موقف الغرب تجاهها هو موقف منافق ومبني على مصالح اقتصادية لاغية. ويستطيع الغرب، بل وينبغي عليه، أن يمارس نفوذًا أقوى عليها وأن يطلق سراح المختطفين على الفور. هناك شيء واحد واضح: قطر لن تكون ضالعة في ما يحدث في غزة في اليوم التالي للحرب".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الثلاثاء، تسجيلا مسرّبا لنتنياهو خلال لقائه، الإثنين، بعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، قال فيه: "هذا لا يبدو ضغطا"، في إشارة إلى عدم استغلال واشنطن تجديد عقد تواجد قواتها في قاعدة عسكرية قطرية، واستخدامه كورقة ضغط بشأن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تبادل أسرى.

وأضاف نتنياهو في التسجيل المسرّب: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة ضغط. أولا وقبل كل شيء، العامل الأول هو قطر".

وتابع: "عندما أتحدث عن قطر، لا تسمعونني أشكر قطر. هل لاحظتم ذلك؟ أنا لا أشكر قطر، لماذا؟ لأنه بالنسبة لي، فإن قطر لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، وهي لا تختلف في جوهرها عن الصليب الأحمر، بل هي بمفهوم محدّد ربما تكون أكثر إشكالية".