الحرب على غزة: قصف على القطاع واعتقالات في الضفة وترقب لقرار محكمة العدل الدولية

ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 25,900 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64,110 مصابين بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة لليوم الـ112، على التوالي، كما تواصل اقتحاماتها الليلية للضفة الغربية وتشن حملة اقتحامات واعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 25,900 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64,110 مصابين بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وعلى الصعيد السياسي، يترقب الفلسطينيون والعالم، اليوم الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتتوقع إسرائيل أن ترفض المحكمة الدعوى.

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