الحرب على غزة: شهداء وإصابات بغارات مستمرة على القطاع

على الرغم من سحب المزيد من ألوية قوات الاحتياط، يواصل الجيش الإسرائيلي تركيز العملية العسكرية البرية في مدينة خانيونس التي تشهد اشتباكات عنيفة ومعاركة ضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تتصدى للقوات المتوغلة.

استشهد العشرات وأصيب المئات من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، الخميس، وذلك جراء استمرار الغارات التي يشنها الطيران الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

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وواصلت المدفعية الإسرائيلية مع دخول الحرب يومها الـ 118، قصف المربعات السكنية في محافظة خانيونس ووسط القطاع، وكذلك استهداف مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز الصحية، بهدف دفاع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

وعلى الرغم من سحب المزيد من ألوية قوات الاحتياط، يواصل الجيش الإسرائيلي تركيز العملية العسكرية البرية في مدينة خانيونس التي تشهد اشتباكات عنيفة ومعاركة ضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تتصدى للقوات المتوغلة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، بينما لا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل ضابط في معارك شمالي غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم من الجنود والضباط إلى 561 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و224 منذ الاجتياح البري.