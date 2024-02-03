الحرب على غزة: 13 شهيدًا ومصابون في قصف منازل سكنية في رفح

حصيلة ضحايا العدوان على القطاع غزة، ارتفعت إلى 27,131 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابًا

يواصل جيش الاحتلال، مع دخول حربه على غزة يومها الـ120، شن غارات جوية عنيفة متزامنة مع قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

فجر اليوم السبت ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لمنزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة، أسفر عن 11 شهيدًا، على الأقل، وإصابة عدد آخر في قصف منزل يعود لعائلة حجازي، كما وأسفر عن شهدين، في تقديرات أولية، وعدد آخر من الإصابات، في قصف منزل يعود لعائلة الهمص.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة، ارتفعت إلى 27,131 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابًا، في أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، وهي حصيلة غير نهائية، حيث لا زال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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