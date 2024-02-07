الحرب على غزة: معارك محتدمة في خانيونس وغارات مكثفة على رفح

جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في شمالي ووسط القطاع، بينما طال القصف المدفعي محيط مركز الإيواء في محافظة خانيونس، لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

كثف الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، غاراته على محافظة رفح، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 124، في وقت تشهد مختلف محاور التوغل في خانيونس اشتباكات ومعارك ضارية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، في منطقة حي الأمل غرب خانيونس.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء المصرية، المسمى بمحور فيلادلفيا.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في شمالي ووسط القطاع، بينما طال القصف المدفعي محيط مراكز الإيواء في محافظة خانيونس، لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه الساحل الغربي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع سلسلة من الغارات والقصف المدفعي.

يأتي ذلك، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لبدء عملية برية في رفح المحاذية للحدود المصرية، المكتظة بالنازحين من مختلف مناطق القطاع.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيدا و66978 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مضيفة أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، بحسب بينا وزارة الصحة الفلسطينية.