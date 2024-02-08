ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين بغزة إلى 124

اتهم المكتب الإعلامي في غزة الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل الصحافيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 124 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد المكتب في بيان بارتفاع حصيلة الشهداء عقب استشهاد الصحافي نافذ عبد الجواد.

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واتهم المكتب الإعلامي في غزة الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل الصحافيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية قطاع غزة بـ "مقبرة الصحافيين"، حيث "تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت ورسائل التهديدات التي تصلهم".

ولليوم الـ 125 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى، الخميس،27840 شهيدا و67317 جريحا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 130 شهيدا و170 جريحا خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.