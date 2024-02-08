الحرب على غزة: شهداء وإصابات وغارات مكثفة على رفح

تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي جنوب وغرب مدينة غزة شمالي القطاع وفي محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس التي تشهد معارك محتدمة بالجنوب.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الخميس، يومها الـ 125، حيث يواصل الطيران الإسرائيلية غارات المكثفة على مختلف مناطق القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

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وتتركز الغارات الإسرائيلية بشكل خاص على محافظة خانيونس ورفح، وسط تصاعد المأساة الإنسانية ونزوح الغالبية الساحقة من سكان القطاع، وذلك تزامنا مع تجدد القصف المدفعي للمناطق المأهولة، والمربعات السكنية والشقق والبنى التحتية.

يأتي ذلك، فيما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي جنوب وغرب مدينة غزة شمالي القطاع وفي محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس التي تشهد معارك محتدمة بالجنوب.

إلى ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين التي خلفت عشرات الشهداء ومئات الإصابات بالساعة الـ 24 ساعة الماضية.

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي سياق الخسائر الإسرائيلية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم إلى 564 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.