"الهلال الأحمر" يعلن فقد الاتصال بطواقمه بمشفى الأمل بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: "فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل في خانيونس، جراء اقتحام الاحتلال (الإسرائيلي) المتواصل للمستشفى".

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، فقد الاتصال "بشكل كامل" بطواقمها بمستشفى الأمل في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى.

وقالت على منصة "إكس: "فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل في خانيونس، جراء اقتحام الاحتلال (الإسرائيلي) المتواصل للمستشفى".

وأعربت الجمعية عن "القلق بشأن سلامة طواقمنا والجرحى والمرضى داخل المستشفى".

وقبل ساعات، قال "الهلال الأحمر" في منشور منفصل، إن "قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس".

وأوضح أن "اليوم هو الـ19 على حصار واستهداف مستشفى الأمل".

وفي فيديو قصير نشرته الجمعية لأحد طواقمها في المستشفى، اليوم، سُمعت بوضوح أصوات لإطلاق النار بجوار المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها والمرضى بالمستشفى "يعيشون أجواء مرعبة على مدار الساعة في ظل ظروف مأساوية وشح في المستلزمات الطبية والوقود ونفاد الأكسجين".

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالجمعية محمد أبو مصبح، في الفيديو، إن "مباني المستشفى تتعرض لإصابات مباشرة، مطالبا بتدخل جهات دولية (لم يحددها) لفتح ممر إنساني بشكل عاجل لإدخال الوقود والأكسجين والمواد الطبية إلى المستشفى".

وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث الهلال الأحمر رائد النمس، إن "الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاصر مستشفى الأمل التابع للجمعية غرب خانيونس من جميع الجهات ويمنع عنه الإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية والأكسجين والمستلزمات الطبية والماء والغذاء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر النمس أن "المستشفى يضم أكثر من 200 شخص من المرضى والطواقم الطبية والإدارية".