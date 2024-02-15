اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات في الضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات متقطعة خلفت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مدينة طولكرم وداهمت إحدى المنشآت واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

واقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، وجابت عدة شوارع، وتمركزت قرب دوار اكتابا وقرب ضاحية شويكة، واعتقلت سائد الغانم عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما داهم جنود الاحتلال "الميغا لاند" واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وفي محافظة الخليل، أصيب عدد من الشبان برضوض، الليلة، جراء اقتحام قوات الاحتلال برفقة مجموعة من المستوطنين المسلحين، قرية المجاز في مسافر يطا.

وبحسب إفادات شهود عيان، فإن قوات من جيش الاحتلال ترافقها مجموعة مسلحة من المستوطنين، اقتحمت بلدة المجاز بمسافر يطا، واعتدت على السكان بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة الى الاستيلاء على عدد من أجهزة المواطنين الخلوية.

ودنس مستوطنون مسجد البلدة، وكسروا أبواب ونوافذ المسجد وأتلفوا محتوياته بالكامل ومزقوا المصاحف، والصراخ عبر مكبرات الصوت الخاصة به، وتهديد السكان وشتمهم بألفاظ وعبارات نابية.

واقتحم مئات المستوطنين، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية.

وفي نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من شارع عصيرة، وداهم جنود الاحتلال إحدى العمارات في شارع السكة، فيما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مخيم العين بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وسيم شاهين، شقيق الاسير كريم شاهين، من مخيم العين في نابلس.

وفي قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية، حيث ترجل جنود الاحتلال منها، وانتشروا في حي النقار، وفي الجهة الغربية من المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا بعدة آليات عسكرية وتجولت في عدة شوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط رام الله.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس بعدة آليات عسكرية، وترجل جنود الاحتلال من الاليات وانتشروا وسط المخيم وفي عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.