تخللتها مواجهات واشتباكات: اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف الشبان.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة، واعتقلت الشاب محمود أمجد شتيوي بعد اقتحام منزله ببلدة كفر قدوم.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد الريماوي ونجله الأسير المحرر يحيى بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها المستمر لبلدة بيت ريما.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد كراجة بعد اقتحام منزله في حي المصايف بمدينة رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الراحل والقيادي عمر البرغوثي ومنازل عدد من الأسرى المحررين في قرية كوبر، وأجرت أعمال تخريب بمحتويات المنازل.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عصام زياد أبو العدس من منزله في رفيديا خلال اقتحام مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، عرف منهم: المربي نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية.

وقامت قوات الاحتلال بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير تهديد للسكان، وداهمت منزل حمزة ماهر زكارنة وسلمت ذويه بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.