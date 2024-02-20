من شرق غزة إلى غربها... نزوح مئات العائلات على وقع غارات وتوغل إسرائيلي

أوضح شهود أن القصف والتوغل أدى لنزوح مئات العائلات إلى المناطق الغربية للمدينة، بينها حي الرمال والميناء والشاطئ.

نزحت مئات العائلات الفلسطينية من منازلها، اليوم الثلاثاء، على وقع القصف العنيف والتوغل الذي تنفذه القوات الإسرائيلية، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن منطقة الزيتون تشهد قصفا عنيفا من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى توغل للقوات.

وأوضح الشهود أن القصف والتوغل أدى لنزوح مئات العائلات من تلك المنطقة إلى المناطق الغربية للمدينة، بينها حي الرمال والميناء والشاطئ.

وذكروا أن القصف تسبب بتدمير منازل وشوارع وبنية تحتية.

بدورها، قالت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحماس، في بيان: "نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة، ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل الإصابات جراء الاشتباكات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون. ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.