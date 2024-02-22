الحرب على غزة: غارات على رفح وخانيونس وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 29410

توالت تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع، وحذر بيان للوكالات الأممية الإنسانية من الوضع في القطاع، وشددت على ضرورة توفير ضمانات أمنية لهم لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في كل أنحاء القطاع.

ارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا و132 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29410 شهيدا و694665 إصابة، بحسب بيان وزارة الصحة بغزة، الخميس.

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كثف الطيران الإسرائيلي من غاراته على مختلف المناطق في قطاع غزة، الخميس، حيث تركزت الغارات على خانيونس ورفح، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 139، وأوقعت هذه الغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة والمربعات السكنية في وسط القطاع، حيث عمدت الجيش الإسرائيلي على نسف وتفجير عشرات المنازل في خانيونس وجباليا ومحيط مراكز الإيواء، تم قصف أرضا زراعية شمال رفح بالقرب من بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية.

ارتكب الجيش الإسرائيلي 11 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و163 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29313 شهيدا و69333 إصابة.

يأتي ذلك، في وقت وصلت فيه سياسة التجويع التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع إلى أقصى درجاتها خلال الأيام الأخيرة، وسط عجز دولي وأممي عن إغاثتهم أو وقف الحرب الإسرائيلية.

وتوالت تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع، وحذر بيان للوكالات الأممية الإنسانية من الوضع في القطاع، وشددت على ضرورة توفير ضمانات أمنية لهم لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في كل أنحاء القطاع.