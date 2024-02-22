وكالات أمميّة: أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق صحيّة في غزة منذ 7 أكتوبر

أوضح البيان أنه "في أقل من خمسة أشهر بعد الهجمات الوحشية التي وقعت في 7 أكتوبر (نفذتها حماس على مستوطنات إسرائيلية) والتصعيد (الإسرائيلي) الذي أعقبها، قُتل وجُرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة".

قالت وكالات إنسانية أممية ودولية إن أكثر من 370 هجوما إسرائيليا، استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء 19 وكالة أممية ودولية، مساء أمس الأربعاء، صدر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أنه "في أقل من خمسة أشهر بعد الهجمات الوحشية التي وقعت في 7 أكتوبر (نفذتها حماس على مستوطنات إسرائيلية) والتصعيد (الإسرائيلي) الذي أعقبها، قُتل وجُرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة".

وأضاف أن "أكثر من ثلاثة أرباع السكان في غزة أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

وذكر البيان أن النظام الصحي في غزة "يتدهور بشكل ممنهج، حيث يعمل بالقطاع 12 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36".

وأشار إلى أن "أكثر من 370 هجوما (إسرائيليا) استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر".

وبخصوص الوضع في مدينة رفح، أوضح البيان أن المدينة "باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، وتحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي".

وأكد على أن "من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل".

ومنذ أسابيع، يصعّد الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خانيونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

وأشار بيان الوكالات الأممية إلى أن العاملين في المجال الإنساني أصبحوا "نازحين ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني، ويواصلون جهودهم لإيصال المساعدات إلى المحتاجين".

وأكدت الوكالات أنها "ما تزال ملتزمة بأداء عملها، رغم المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع".

ودعت إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات".

وأول من أمس، الثلاثاء، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إيقاف تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمالي قطاع غزة "لحين توفر الظروف الآمنة".