غزة.. فقط إزالة الأنقاض سيستغرق من 3 إلى 12 عامًا

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عامًا، وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية سيكلف عشرات مليارات الدولارات

قال متحدث منظمة الصحة العالمية، طارق يساريفيتش، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "تسببت في دمار غير مسبوق".

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جاء ذلك في رد مكتوب على سؤال لمراسل "الأناضول" بشأن تحضيرات المنظمة لليوم التالي للحرب، وما الذي ينتظر سكان غزة إذا أوقفت إسرائيل هجماتها، لافتًا إلى أن ما بين 70 و80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

إلى ذلك، "سيستغرق عقودًا إصلاح البنية التحتية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث 13 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، وتقع معظمها في الجنوب".

كما وذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدّر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عامًا، وأن إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأفاد يساريفيتش بأن منظمة الصحة العالمية "ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار"، لافتًا إلى أنه "ليست الحرب والقصف فقط هي التي تسبب عواقب وخيمة، يمكن لأزمة الصحة العامة والجوع التي تؤدي إلى زيادة البؤس أن تكون قاتلة أيضًا".