وقفات في الضفة رافضة للحرب على غزة وداعمة للأسرى

انطلقت في محافظات الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفات إسنادية نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلي مدمرة منذ 144 يوما، وللحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

شهدت مراكز مدن الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفات متزامنة دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بالحرب على غزة.

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وجاءت الوقفات استجابة لنداء مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، وقوى وفصائل فلسطينية. ونظمت وقفة مركزية في ميدان المنارة وسط رام الله، رفعت خلالها صور الأسرى، ولافتات منددة بالسياسة الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة.

وجابت المسيرة عددا من شوارع رام الله، وسط هتافات منددة بالسياسة الإسرائيلية وداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، "اليوم نعلي الصوت في الضفة الغربية تنديدا بالسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى، والحرب المدمرة على قطاع غزة".

وأشار فارس إلى أن "إسرائيل تواصل حربها على الكل الفلسطيني وترتكب جرائم بحق الأسرى بعيدا عن أعين العالم". وطالب المسؤول الفلسطيني بتدخل دولي لوقف "الجرائم" الإسرائيلية.

ونظمت وقفات مماثلة في مراكز كافة مدن الضفة الغربية؛ وفي نابلس، طالب مشاركون في مسيرة، بضرورة الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وإنقاذ حياتهم.

(Getty Images)

وقال القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، "نشهد المجازر في غزة والضفة والقدس وداخل سجون الاحتلال، هذه إبادة جماعية أمام المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن سجون الاحتلال تشهد سياسة قتل بحق أسرانا، وسقط 10 شهداء، وهناك المئات يعانون من أمراض مزمنة دون تقديم أي نوع من العلاج.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها لجنة التنسيق الفصائيلي في نابلس، اليوم الثلاثاء، لمساندة الأسرى ورفضا لسياسية التنكيل بهم ولوقف العدوان على قطاع غزة.