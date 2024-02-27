7270 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

اعتقلت قوات الاحتلال عدد من عمال غزة والضّفة من بلدة برطعة، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم، على ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء.

الاحتلال اعتقل اليوم الثلاثاء العشرات من العمال الغزيين في برطعة (Getty Images)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة اعتقلت خلال عودتها من الأردن، بالإضافة لأطفال، وأسرى سابقين.

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إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال عدد من عمال غزة والضفة من بلدة برطعة قضاء جنين، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم، على ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء.

وتوزعت عمليات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، أريحا، وطوباس التي شهدت عملية اقتحام واسعة، استشهد خلالها ثلاثة شبان، اثنان منهم أسرى سابقون.

وتواصل قوات الاحتلال أثناء حملات الاعتقال، تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 7270، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.