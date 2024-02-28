الاحتلال يهدم 3 منشآت سكنية في الولجة

أفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة، وتحديدا حي صميع شمال شرق القرية، وجرفت ودمرت تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، إضافة إلى تدمير بيت متنقل.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 منشآت سكنية في قرية الولجة قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة، وتحديدا حي صميع شمال شرق القرية، وجرفت ودمرت تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، إضافة إلى تدمير بيت متنقل مقام على أنقاض منزل هدم في عام 2017، يعود لعائلة حامد بيبوح، بحجة عدم الترخيص.

وخلال أقل من أسبوعين هدمت سلطات الاحتلال أكثر من 10 منازل ومنشآت سكنية في الولجة بحجة البناء دون ترخيص، وسلمت قبل أيام إخطارات بهدم عدة منازل في القرية.

والأسبوع الماضي، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات وآليات عسكرية قرية الولجة، وهدمت منازل كل من: محمود أبو خيارة، وأمين الأطرش، وجمال عبسية، وتبلغ مساحة كل واحد منها 100متر مربع.