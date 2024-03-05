الحرب على غزة: قصف جديد لمنتظري المساعدات وغارات على رفح

احتدم القتال بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة غرب خانيونس جنوبي القطاع، حيث شهدت العديد من محاور التوغل اشتباكات عنيفة، كما دارت معارك ضارية خاصة في وسط القطاع وشمالي غزة.

استهدف قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مجددا مجموعات من الفلسطينيين خلال الانتظار للحصول على المساعدات الغذائية والإغاثية قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أسفر عن عشرات الإصابات.

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واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاستهداف لمنتظري المساعدات "إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار"، حيث سبق هذا الاستهداف مجزرة نفذها الجيش الإسرائيلي قبل أيام بحق مدنيين تجمعوا في شارع الرشيد للحصول على المساعدات، ما خلف أكثر من 112 شهيدا ومئات الجرحى.

يأتي ذلك، فيما احتدم القتال بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة غرب خانيونس جنوبي القطاع، حيث شهدت العديد من محاور التوغل اشتباكات عنيفة، كما دارت معارك ضارية خاصة في وسط القطاع وشمالي غزة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 13 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب بيان وزارة الصحة في غزة.