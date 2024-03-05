7422 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

يرافق الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة، كما وقام الاحتلال اليوم بهدم منزل الأسير عبد الله مساد من بلدة كفر دان.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسيرتان سابقتان، وسيدة.

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ويواصل الاحتلال بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الأسيرتين السابقتين أمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال السيدة منى أبو حسين من بلدة عابود.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، قلقيلية، أريحا، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ويرافق الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة، كما وقام الاحتلال اليوم بهدم منزل الأسير عبد الله مساد من بلدة كفر دان قضاء جنين، وهو معتقل منذ آب/أغسطس 2023.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 7422 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.