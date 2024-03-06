الحرب على غزة: رفح تحت القصف وتحذيرات من اتساع المجاعة بالقطاع

أعلنت الأمم المتحدة فشل محاولة قامت بها لاستئناف إيصال المساعدات لشمال القطاع الذي صار على شفا المجاعة، فيما حذرت هيئات إنسانية دولية من اتساع المجاعة في القطاع مع استمرار حرب التجويع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ 152، حيث جدد الطيران الإسرائيلي الغارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل وقصف المربعات السكنية، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على مدينة رفح، وعلى بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، ومدينة دير البلح، فيما عادت القوات الإسرائيلية مجددا لاستهداف المدنيين عند انتظار الحصول على المساعدات الغذائية.

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت الأمم المتحدة فشل محاولة قامت بها لاستئناف إيصال المساعدات لشمال القطاع الذي صار على شفا المجاعة، فيما حذرت هيئات إنسانية دولية من اتساع المجاعة في القطاع مع استمرار حرب التجويع.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 30631 شهيدا و72043 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.