حماس: أبدينا مرونة للوصول لاتفاق والاحتلال يماطل

أكدت حماس في البيان أن الاحتلال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

قالت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يقضي يوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقاته.

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وأكدت حماس في البيان أن الاحتلال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "سنواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكدا تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وعودة النازحين، والبدء في عمليات الإعمار.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت: "تعاطينا بروح إيجابية ومرونة عالية مع مقترحات الإخوة الأشقاء في مصر وقطر، في كل مراحل التفاوض، إلاّ أنّ نتنياهو يواصل تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب".

وجدد القيادي تأكيده على أن الحركة لن تسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل، أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة.

وتجري مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة جهود وساطة من أجل التوصل لصفقة تبادل جديدة في وقت يقترب فيه شهر رمضان، حيث تكمل الحرب الإسرائيلية الدامية شهرها الخامس بحصيلة قاسية تجاوزت 120 ألف شهيد وجريح ومفقود و2 مليون نازح.