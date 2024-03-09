السويد تتراجع عن تعليق مساعداتها للأونروا

الأونروا توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان الأردن وسورية، ونحو 13 ألفا في قطاع غزة.

(مواد غذائية توزعها الأونروا على النازحين في رفح / Getty Images)

أعلنت السويد السبت أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها.

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وكانت السويد، على غرار دول عديدة أخرى، علّقت مساعداتها للأونروا بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة أواخر كانون الثاني/يناير بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقًا داخليًا، كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها "خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024"،مضيفة "يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة".

وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على "السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين".

وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.

يشار إلى أن الأونروا توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان الأردن وسورية، ونحو 13 ألفا في قطاع غزة.