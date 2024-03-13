شهداء وجرحى بينهم من موظفي الوكالة: الاحتلال يقصف مستودعا للأونروا في رفح

قال مصدر في "الأونروا" إن مستودع "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة وهو يستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم ابو سالم قبل توزيعها.

قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جولييت توما، إن مركزًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة.

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وقالت توما "يمكننا أن نؤكد أن مستودعًا/ مركز توزيع تابع للوكالة تعرض للقصف"، قبل أن تضيف "هناك عدد من الجرحى".

وتابعت "ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط ولا عدد الموظفين الذين تأثروا بذلك. لدينا تقارير عن مقتل اثنين من موظفي الأونروا على الأقل".

وأوضحت أن "الأونروا تستخدم هذا المرفق لتوزيع المواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من المواد المنقذة للحياة على النازحين في جنوب غزة".

من جانبها، قالت وزارة الصحة إن أربعة أشخاص استشهدوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" ضحايا أصيبوا في الضربة يصلون إلى مستشفى النجار في رفح، وتعرف آخرون في المستشفى على واحد منهم على الأقل باعتباره موظفا في الأمم المتحدة.

وقال مصدر في "الأونروا" إن مستودع "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة وهو يستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم ابو سالم قبل توزيعها.

يأتي قصف المستودع مع ازدياد المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة حيث تنفذ إسرائيل حملة قصف مدمرة اتبعتها باجتياح بري.

وتقول الوزارة إن النقص الحاد في الماء والطعام في غزة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب أدى إلى وفاة 27 شخصا بسبب سوء التغذية والجفاف، معظمهم من الأطفال.

وتقول وكالات الإغاثة إن عمليات التفتيش الأمنية الإسرائيلية المرهقة للشحنات التي تدخل القطاع تبطئ تسليم المساعدات، وأن بعضها يعاد لنقله مواد ترفض إسرائيل إدخالها.