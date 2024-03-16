الحرب في يومها الـ162: نحو 80 شهيدا في قصف لمدينتي غزة ورفح ومخيم النصيرات

في مخيم النصيرات، وسط القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين مسفرة عن وقوع 36 شهيدًا على الأقل، وإصابة عدد آخر من المواطنين.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على قطاع غزة إلى 31,490 شهيدًا، و73439 جريحًا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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ووفقًا لآخر التطورات، ميدانيًا، تفيد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ارتكبت عدة مجازر في قطاع غزة فجر اليوم، أسفرت عن نحو 80 شهيدًا بالإضافة إلى عشرات الإصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك في قصف إسرائيلي لمنازل ومبان في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

وبحسب المصادر قصفت قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وما زال عددًا كبيرًا منهم تحت الأنقاض، كما قصفت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً في شارع الجلاء بمدينة غزة، وتتحدث المصادر عن عشرات المفقودين.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى استشهاد خمسة على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف قوات الاحتلال منزلاً في حي التفاح بمدينة غزة، وعدد آخر من الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة.

وفي مخيم النصيرات، وسط القطاع، لفتت المصادر، إلى استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين مسفرة عن وقوع 36 شهيدًا على الأقل، وإصابة عدد آخر من المواطنين، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة، وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.