"عملية السفينة": حمولة "أوبن آرمز" أفرغت في غزة

"سفينة ثانية تحمل 240 طنًا من المساعدات الغذائية تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح إضافة إلى 120 كيلوغرامًا من التمور الطازجة من الإمارات العربية المتحدة لسكان غزة".

قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" إن حمولة السفينة "أوبن آرمز"، وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص، "قد أُفرغت بالكامل، الجمعة.

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وبحسب بيان أرسلته المنظمة لوكالة "فرانس برس" تتألف حمولة السفينة من 200 طن من الأغذية" و"يجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة بعد تحميلها على شاحنات"، بحسب المصدر.

كما وأضافت في بيانها أنها "تقوم بإعداد سفينة ثانية تحمل 240 طنًا من المساعدات الغذائية للإبحار إلى غزة من ميناء لارنكا، تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح إضافة إلى 120 كيلوغرامًا من التمور الطازجة من الإمارات العربية المتحدة لسكان غزة".

يأتي ذلك بينما تحذر الأمم المتحدة من "مجاعة وشيكة في قطاع غزة المحاصر الذي يضم 2,4 مليون نسمة شُرد معظمهم جراء الحرب والدمار، ونحو 300 ألف من السكان الذين لم ينزحوا من مناطق الشمال هم الأكثر معاناة من الجوع ونقص الماء وسوء التغذية".

ما الهدف من إنشاء الميناء العائم على شاطئء غزة؟ استقبال سفن المساعدات الإغاثية التي تفتشها إسرائيل أمنيا في قبرص. هذا جواب صحيح ولكنه مجتزأ جدا. من نافل القول أن الحاجة ملحة للإغاثة بالغذاء والدواء، وسوف يتلقاها من يسعفه الحظ بالوصول إليها، لكنه لن يكون شاكرًا أو ممتنًا. وثمة… — عزمي بشارة (@AzmiBishara) March 12, 2024

إلى ذلك قالت المنظمة في بيانها "لا يمكنها إعطاء معلومات بشأن الموعد الذي سيتمكن فيه قاربنا الثاني وسفينة الطاقم من الإبحار".

وأوضحت أنها أطلقت أسم "عملية سفينة" على عمليتها التي تنفذها مع الإمارات العربية المتحدة ومنظمة "أوبن آرمز"، بدعم من حكومة قبرص.

وتقول المنظمة إنها "حتى الآن، قدمنا أكثر من 37 مليون وجبة، وأرسلنا أكثر من 1500 شاحنة، وافتتحنا أكثر من 60 مطبخًا مجتمعيًا في جميع أنحاء غزة"، وإن المنظمة "ستوفر عن طريق الجو أغذية لعمليات الإنزال الجوي اليومية التي يخطط لها الأردنيون خلال شهر رمضان".

وأضافت: "عن طريق البر، نواصل إرسال الشاحنات المعبأة من مستودعاتنا في القاهرة إلى مواقع في غزة".