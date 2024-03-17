"أونروا": وصول المساعدات إلى غزة "مسألة حياة أو موت" 

سلّطت أونروا الضوء على أن "سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، والوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحت مسألة حياة أو موت".

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، اليوم الأحد، من أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة"، وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".

وأكدت الأونروا، في منشور عبر حسابها في منصة "إكس"، على "ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة".

وأضافت الوكالة الأممية أن "تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا".

وسلّطت الضوء على أن "سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، والوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحت مسألة حياة أو موت".

وتقيّد سلطات الاحتلال الإسرائيليّ إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

"العفو الدوليّة" تناشد بايدن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار

من جانبها، ناشدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

جاء ذلك في منشور للمنظمة الدولية، مرفق بمقطع مصور فيه نداء موجه للرئيس الأميركي للعمل على وقف الحرب على غزة، على حسابها عبر منصة إكس.

وطالبت المنظمة الدولية بايدن بالتحرّك، والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

وأكدت على ضرورة "وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وأوضحت أن "أكثر من 30 ألف شخص قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، العديد منهم بذخائر أميركية الصنع".