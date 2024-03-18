الحرب على غزة: الاحتلال يهاجم مجمع الشفاء ويحاصر المرضى والنازحين

أكدت وزارة الصحة في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل مجمع الشفاء في غزة، فيما تعجز الطواقم الطبية على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف القوات الإسرائيلية كل من يقترب من النوافذ.

هاجم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما واصل باليوم الـ 164 للحرب على غزة، استهداف المدنيين والنازحين في مناطق مختلفة بقطاع غزة عبر شن غارات مكثفة على المناطق المأهولة وقصف المربعات السكنية.

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وحاصرت القوات الإسرائيلية مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحافيين داخل مجمع الشفاء، في وقت شرعت أعداد كبيرة من العائلات بالنزوح من المجمع الطبي، وذلك هربا من نيران الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على مجمع الشفاء الطبي، ومحاصرة المرضى وجميع من تواجد من النازحين، حيث يتم مطالبتهم الخروج من الأقسام المختلفة، فيما تم اعتقال العشرات كانوا داخل المجمع الطبي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل مجمع الشفاء في غزة، فيما تعجز الطواقم الطبية على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف القوات الإسرائيلية كل من يقترب من النوافذ.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 92 شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31645 شهيدا و73676 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.