الجيش الإسرائيلي يفجر مبنى في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

فجّر الجيش الإسرائيلي مبنى في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفق إعلام فلسطيني، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي على الفور.

فجر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مبنى بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة شمال القطاع، بحسب إعلام فلسطيني.

وذكرت قناة الأقصى في بيان مقتضب عبر "تلغرام"، أن "جيش الاحتلال فجر المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة".

وقبل ذلك، أفاد تلفزيون فلسطين بأن "قوات الاحتلال هددت النازحين داخل مجمع الشفاء عبر مكبرات الصوت وطالبتهم بضرورة إخلاء المجمع فورا"، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي على الفور.

ومساء الأربعاء، قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، خلال موعد إفطار اليوم العاشر من رمضان.

وتسبب القصف المدفعي في اندلاع حرائق واسعة في المناطق، وقتل وأصيب عديد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نزوح مئات إلى مناطق شرقي مدينة غزة، بينها حي التفاح، والزيتون، والشجاعية، والصبرة.

ومنذ فجر الإثنين الماضي، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، بالتوازي مع عمليات قتل وإطلاق نار واعتقالات واسعة نفذها بصفوف النازحين داخل المشفى، وقصف منازل قريبة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قتله 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، فيما اعتقل 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد حصاره لأسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".