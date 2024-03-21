الحرب على غزة في اليوم الـ167: قصف متواصل وإحراق مبان قرب مجمّع الشفاء

في اليوم الـ167 للحرب على غزة، شن إسرائيل عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وارتكاب مجازر ضد المدنيين في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في القطاع.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ167 للحرب على غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وارتكاب مجازر ضد المدنيين في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مجددا، اليوم الخميس، أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عددا الن الشهداء والجرحى. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومنزلين لعائلتي العايدي وصيدم في مخيم المغازي، وشنت غارة على النصيرات، وسط القطاع.

وتمركزت آليات الاحتلال برفقة قوة خاصة وكلاب بوليسية في محيط مدارس العودة شرقي خانيونس.

ونادت قوات إسرائيلية، فجر اليوم، على النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي وطالبتهم بمغادرة المستشفى محذرة بقصف بشكل مباشر، ضمن عدوانها المستمر لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أعدمت 100 مواطن في المستشفى واعتقلت المئات ونكلت بهم وأجبرت عوائل من نساء وأطفال بالنزوح إلى جنوبي القطاع.

وقصف مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، منازل عائلة أبو حصيرة وأخرى بشارع الرشيد ومحيطه في حي الميناء غربي مدينة غزة.

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