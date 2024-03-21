مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال تعمد قتل 13 مريضا في مجمع الشفاء

لفت إلى أنه "يوجد داخل مجمع الشفاء الطبي جرحى ومرضى تعفنت جروحهم بسبب انعدام وجود الغيارات والأطباء والممرضين".

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال تعمد قتل 13 مريضا خلال الساعات الماضية داخل مجمع الشفاء الطبي، عبر منعه الدواء والطعام والأدوية والأكسجين عنهم في غرف العناية المركزة.

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وأفاد الإعلام الحكومي في بيان له، بأن غرف العناية المركزة في المستشفى يتواجد فيها قرابة 22 حالة مرضية بحاجة ماسّة إلى رعاية طبية فائقة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "تعمَّد قتل 13 مريضا منهم بمنع الدواء والمحاليل والكهرباء والغيارات والأكسجين عنه منذ احتلاله للمجمع لليوم الرابع على التوالي".

وتابع "بحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن 4 مرضى ممن كانوا على أجهزة التنفس الاصطناعي في غرف العناية المركزة فارقوا الحياة (دون تحديد إذا كانوا من ضمن الـ 13 أو غيرهم)".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "قطع عنهم التيار الكهربائي، وبالتالي توقف الأكسجين إمعانا في قتلهم، إضافة إلى اعتقاله الأطباء والممرضين وإخراجهم من الأقسام وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومنع وصولهم إلى غرف المرضى لمحاولة إنقاذهم".

ولفت إلى أنه "يوجد داخل مجمع الشفاء الطبي جرحى ومرضى تعفنت جروحهم بسبب انعدام وجود الغيارات والأطباء والممرضين".

وأكد أن "جيش الاحتلال منع الوصول إلى الصيدلية ومخازن الأدوية للحصول على العلاجات ومستلزمات الغيارات وغيرها، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي ولبروتوكولات حقوق الإنسان المختلفة".

واعتبر أن الجيش الإسرائيلي "يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل مُنظم ونية مبيتة، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل فظيع وواضح، من خلال استخدامه لسلاح تجويع المرضى والجرحى في المجمع".

وحملت حكومة غزة "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية وشعبنا الفلسطيني للشهر السادس على التوالي".

وطالبت المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم "بإدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي".

ولليوم الرابع يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن الهجوم على المستشفى يهدف إلى "الضغط" على حركة حماس خلال المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وهذه المرة الثانية التي يقتحم فيها الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.