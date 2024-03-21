يوم الأم... 37 أمًّا تستشهد في غزة يوميًّا

بمناسبة يوم الأم، الموافق 21 آذار/ مارس سنويا، قالت الجمعية عبر منصة "إكس": "37 أم تُستشهد كل يوم في قطاع غزة".

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقتل 37 أمَّا يوميا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبمناسبة يوم الأم، الموافق 21 آذار/ مارس سنويا، قالت الجمعية عبر منصة "إكس": "37 أم تُستشهد كل يوم في قطاع غزة".

ووفق أحدث إحصاء أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتَل الجيش الإسرائيلي 9 آلاف و220 امرأة فلسطينية في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

وإجمالا، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل حربها على غزة، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عبر بيان مشترك، إن 28 أمًّا من بين 67 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية، و"يحرمهنّ الاحتلال من عائلاتهنّ وأبنائهنّ".

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة؛ فقتل 446 فلسطينيا وأصاب نحو 4 آلاف و700 واعتقل حوالي 7 آلاف و700، وفق مؤسسات فلسطينية رسمية.