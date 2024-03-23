تقرير: مجمع الشفاء.. استشهاد مرضى وتنكيل وحرق منازل

شهود عيان: "الجيش يحتجز أكثر من 150 مريضًا في صالة واحدة.. المرضى يجلسون طوال وقتهم على أرضية الغرفة بدون أسرة.. الجيش قتل عددًا من النازحين في المستشفى أمس الجمعة، وصباح اليوم السبت، إضافة إلى اعتقاله العشرات".

استشهد 4 مرضى، اليوم السبت، جراء الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، فيما أحرق ودمر عشرات المنازل في المناطق المحيطة بالمستشفى، ويواصل حصار عشرات الآلاف من الأهالي والنازحين.

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اقتحام "مستشفى الشفاء" يتواصل لليوم السادس وكان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين وقصف للمنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

شهود عيان أفادوا في حديث لمراسل الأناضول، بأن 4 مرضى في المستشفى فارقوا الحياة بسبب منع الجيش الإسرائيلي وصول الأدوية للمستشفى الذي يفرض حصارًا مشددًا عليه بعشرات الدبابات والآليات العسكرية.

كما وذكر الشهود، أن "الجيش يحتجز أكثر من 150 مريضًا في صالة واحدة بمستشفى الشفاء ومعظمهم من غير القادرين على الحركة وبدأت جروحهم تتعفن بسبب غياب الرعاية الطبية".

وأضافوا أن المرضى يجلسون طوال وقتهم على أرضية الغرفة بدون أسرة في مبنى الأمير نايف داخل المجمع.

وأشاروا إلى أن "الجيش قتل عددًا من النازحين في المستشفى أمس الجمعة، وصباح اليوم السبت، إضافة إلى اعتقاله العشرات".

وصباح السبت، أعلن جيش الاحتلال، عن "قتل 170 فلسطينيًا في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، واعتقال أكثر من 800 آخرين".

وجاء في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) القتال في منطقة مستشفى الشفاء".

وأضاف: "يقاتل الفريق القتالي للواء 401 والفريق القتالي للواء ناحال وشايطيت 13 (قوة بحرية خاصة) تحت قيادة الفرقة 162 في المنطقة".

وفي السياق، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات تجريف واسعة في حديقة مستشفى الشفاء ومرآب السيارات وقامت بهدم عدد من المباني بالمستشفى، وفق الشهود.

وفي المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، "يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات اعتقال واسعة بحق السكان وإحراق عدد كبير من المنازل والمحال التجارية"، بحسب الشهود.

ويذكر الشهود أن قوات الاحتلال "أحرقت منازل لعائلات القيشاوي وعرفات وأبوالعون وخلف والعشي وحبوش والخزندار والجعفراوي وحسونة وقنيطة والصوراني وبكر وعجور وسكيك ومطر وعبدالسلام وابو عجوة وابو رمضان وعبد الهادي وفلفل، بالمناطق الغربية والشمالية لمجمع الشفاء الطبي".

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من القوات الإسرائيلية بشكل كثيف في محيط المستشفى ويستهدف منازل وطرقات وبنى تحتية.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، وصلت مناشدات إلى أطقم الدفاع المدني الفلسطيني من أطفال مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في الأطراف الشمالية لحي تل الهوى القريب من مستشفى الشفاء، حسب مصادر محلية.

ووفق المصادر نفسها، فإن القصف تسبب بقتل ذوي هؤلاء الأطفال فيما أصيبوا هم بجروح ولم يتمكنوا من مغادرة المنزل بسبب تواجد القوات الإسرائيلية في محيطه.

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "جيش الاحتلال هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه".

وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.