مكتب الإعلام الحكومي في غزة: 19 شهيدا باستهداف الاحتلال منتظري مساعدات

دعا المكتب إلى "فتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها بشكل فوري إلى شعبنا الفلسطيني".

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة مساء اليوم، السبت، استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 23 آخرين في استهداف الاحتلال لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب شرق مدينة غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المكتب في بيان "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وقتل 19 شهيدا وأصاب 23 مدنيا خلال انتظار آلاف المواطنين للطحين والمساعدات بدوار الكويت".

وأضاف "جيش الاحتلال والدبابات فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون أكياس الطحين والمساعدات في مكان بعيد لا يُشكِّل خطورة على الاحتلال، حيث وصل جزء من الشهداء إلى مستشفى المعمداني وبقيت جثامين عدد منهم ملقاة على الأرض".

وحمّل مكتب الإعلام الحكومي "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، وحرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة، وخاصة ضد 700 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يوميا".

وطالب دول العالم بـ"الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الفلسطينيين ووقف المجاعة فورا قبل فوات الأوان".

ودعا المكتب إلى "فتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها بشكل فوري إلى شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق السبت، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالقذائف المدفعية عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل قوافل المساعدات في غزة، فالثلاثاء الماضي، قتل 23 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ"مجزرة الطحين"، ما خلَّف 118 شهيدا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.