الحرب على غزة: حصار واستهداف مستشفيات وغارات على رفح ودير البلح

اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفيي الأمل وناصر، وذلك تزامنا مع شن المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، حيث تركزت الغارات على محافظتي دير البلح ورفح ومخيم النصيرات، حيث أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 171، حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم الثامن.

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واقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفيي الأمل وناصر، وذلك تزامنا مع شن المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، حيث تركزت الغارات على محافظتي دير البلح ورفح ومخيم النصيرات، حيث أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مستشفى الأمل في مدينة خانيونس، فيما شهد محيط مجمع الشفاء غربي غزة، قصفا مدفعيا وجويا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.

وطالب الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بغزة، فيما استهدفت القوات الإسرائيلية، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الانسانية عند دوار الكويت.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 32226 شهيدا و74518 مصابا، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 8 مجازر، راح ضحيتها 84 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيان وزارة الصحة بغزة.