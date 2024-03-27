تقرير أمميّ: إسرائيل استهدفت 212 مدرسة في غزة بشكل مباشر

أوضح التقرير أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وبشكل خاص على المدارس بجميع أشكالها، "أثر على 212 مدرسة بشكل مباشر". وأشار إلى أن صورا للأقمار الصناعية أظهرت أن "ما لا يقل عن 53 مدرسة دمرت بالكامل" منذ اندلاع الحرب.

ذكر تقرير أممي، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف 212 مدرسة "بشكل مباشر"، بينها 53 "دُمّرت بالكامل".

جاء ذلك في تقرير لمجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشارك في قيادتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأوضح التقرير أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وبشكل خاص على المدارس بجميع أشكالها، "أثر على 212 مدرسة بشكل مباشر".

وأشار إلى أن صورا للأقمار الصناعية أظهرت أن "ما لا يقل عن 53 مدرسة دمرت بالكامل" منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبيّن التقرير أن "ما لا يقل عن 167 مدرسة أخرى تعرضت لأضرار يرجح أن تكون شديدة".

وأوضح أن أكثر من 80 بالمائة من جميع المدارس في قطاع غزة "تضررت بشكل من الأشكال".

وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد للهجمات إسرائيلية على المرافق المدرسية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، وسط قصف مكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة".

وذكر التقرير أن محافظة شمال غزة هي "الأكثر تضررا، حيث أصيب أو تضرر نحو 86.2 بالمائة من المباني المدرسية بشكل مباشر، تليها محافظتا غزة (شمال) وخان يونس (جنوب)".

وأضاف أن المدارس المستهدفة منها "ما لا يقل عن 107 من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأفاد التقرير باستخدام 320 مبنى مدرسيا في غزة كملاجئ من قبل النازحين الذين فروا من منازلهم، منها 188 أصيبت أيضا بشكل مباشر أو تضررت.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".