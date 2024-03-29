اليوم الـ175 من الحرب: احتدام المعارك في غزة وخان يونس

تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مجمع الشفاء ومحيطه، ووثّق فلسطينيون إعدام الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 نازح في المجمع واعتقال نحو ألف آخرين منذ بدء العملية.

احتدمت المعارك في قلب مدينتي غزة وخان يونس، في اليوم الـ175 من الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتي ميركافا غرب حي تل الهوى في غزة، في حين صرحت سرايا القدس أنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ثمانية من جنوده.

وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مجمع الشفاء ومحيطه، وثّق فلسطينيون إعدام الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 نازح في المجمع واعتقال نحو ألف آخرين منذ بدء العملية.

على الصعيد السياسي، أعلنت محكمة العدل الدولية عن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في غزة والتعاون مع الأمم المتحدة.

يأتي هذا وسط شن جيش الاحتلال عشرات الغارات الجوية، والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في قطاع غزة.

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