الصحة العالمية تحث إسرائيل على تسريع إجلاء المرضى من غزة

أشار غيبريسوس إلى أنه "حتى الآن تم نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح بينهم 2198 جريحا، ولكن لا بد من إجلاء الكثيرين".

حث مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت إسرائيل على تسريع الموافقة على إجلاء المرضى من قطاع غزة، وعلاج الحالات الحرجة.

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جاء ذلك في منشور على حساب غيبريسوس عبر منصة "إكس" حول الوضع الصحي في قطاع غزة.

وحذر المسؤول الأممي من أن "آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء القطاع".

وقال غيبريسوس "ثمة حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج السرطان، والإصابات الناجمة عن القصف، وغسيل الكلى وغيرها من الحالات المزمنة".

وأشار إلى أنه "حتى الآن تم نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح بينهم 2198 جريحا، ولكن لا بد من إجلاء الكثيرين".

واختتم مدير عام الصحة العالمية بالقول إننا "نحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يتمكن المرضى ذوي الحالات الحرجة في غزة من تلقي العلاج"، مشددا: "كل لحظة مهمة".